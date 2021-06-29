صور.. الحشد الشعبي ينظم تشييعاً لعناصره الذين قضوا خلال قصف القائم

شفق نيوز/ نظمت هيئة الحشد الشعبي، صباح الثلاثاء، تشييعاً رمزياً لأربعة من عناصرها قضوا خلال قصف أمريكي على الحدود العراقية السورية.

وتم تنظيم التشييع قرب جسر الطابقين في الجادرية، وسط العاصمة بغداد، بحضور قادة سياسيين وحكوميين، بينهم رئيس الهيئة فالح الفياض، والقيادي البارز هادي العامري، بالإضافة إلى مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ورئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من توجيه طائرات أمريكية، ضربة جوية لثلاثة مواقع تابعة لألوية في الحشد الشعبي، في القائم غربي محافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل 4 من عناصره.

وذكر البيت الأبيض تعقيباً على القصف، أن "الضربات الجوية استهدفت الميليشيات المدعومة من إيران وهي مبررة، وبأمر من الرئيس جو بايدن للحد من التصعيد".