صور .. اغلاق جسر المعلق والطرق المؤدية إليه في بغداد مع خروج مئات المتظاهرين المناصرين لفلسطين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق القوات الأمنية الجسر المعلق، وسط بغداد، والطرق المؤدية اليه تزامناً مع تظاهر المئات دعماً للقضية الفلسطينية.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية أغلقت الجسر المعلق وسط العاصمة والطريق المؤدي من ساحة الحرية (الحسنين) باتجاه الجسر وبالعكس، تزامنا مع خروج المئات من المتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي والفصائل الشيعية المسلحة دعما للقضية الفلسطينية، وهم يرفعون العلم الفلسطيني وأعلام الحشد وأعلام تابعة لجهات مسلحة أخرى".

وأضاف المصدر أن "القطوعات شملت أيضا الطريق المؤدي للجسر المعلق من جهة نفق الكرادة داخل، وسط العاصمة، فيما تحاط التظاهرة بانتشار أمني مكثف".