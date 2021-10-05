صورة.. أبرز المعتقلين لدى لجنة "أبو رغيف"

شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، من مصدر خاص على صورة تظهر أبرز المعتقلين لدى اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد.

ويترأس الفريق الركن، أحمد أبو رغيف، لجنة مكافحة الفساد المرتبطة مباشرة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ويظهر في الصورة 12 متهما بارزا بقضايا تتعلق بالفساد.

ويأتي على رأس هؤلاء محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الذي ألقي القبض عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين.

كما يظهر في القائمة رجل الأعمال بهاء الجوراني الذي اعتقل في منتصف شباط/ فبراير الماضي، وذلك بسبب اتهامه بالفساد وفق القرار (310 ق ع) عن قضية فساد في وزارة الصناعة إبان إدارتها من قبل الوزير منهل عزيز الخباز المحسوب على حزب الحل.

وفي عام 2018 وجه الجوراني طلباً إلى وزارة الصناعة لإبرام عقد مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية، وقد وافق على إكمال إجراءات التعاقد خلال أسبوع واحد فقط.

وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على: "كل من أعطى أو قدم أو عرضا أو وعدا أن يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئا عدَّ راشيا، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي".

كما يتصدر الصورة مدير شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين الذي أدين مطلع العام الجاري بتهمة تقديم رشاوي لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل، وحكم بالسجن أربع سنوات وغرامة ١٠ ملايين دينار.

وجرى اعتقال عبد الحسين في مطار بغداد الدولي خلال محاولته الهرب في أيلول/سبتمبر 2020.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ويعد الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.

وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات شعبية عارمة خرجت عام 2019 وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.