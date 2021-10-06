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صلاح الدين.. 50 ألف ناخب يشاركون بالتصويت الخاص

Category: سیاسة

Date: 2021-10-06T07:45:52+0000
صلاح الدين.. 50 ألف ناخب يشاركون بالتصويت الخاص

شفق نيوز/ أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في صلاح الدين، يوم الاربعاء، ان اكثر من 50 الف عنصر امني سيشاركون بالتصويت الخاص بعد غد الجمعة، في وقت بدأت القطعات الامنية خطة الانتشار في مراكز الاقتراع.

وقال مدير المكتب حامد الغنام لوكالة شفق نيوز، ان "اكثر من 50 الف عنصر من الشرطة والجيش سيشاركون بالتصويت الخاص في المحافظة ضمن 30 مركز تصويت تضم 124 محطة انتخابية".

واكد الغنام ان مكتبه اكمل جميع الاستعدادات اللوجستية لعملية التصويت الخاص والعام وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية في المحافظة.

الى ذلك، بدأت الاجهزة الامنية خطة الانتشار في مراكز الاقتراع لتأمين الانتخابات في عموم المحافظة، بحسب مصدر امني لوكالة شفق نيوز.

ويبلغ عدد الناخبين في صلاح الدين، لعملية الاقتراع المقبلة، 922 ألفاً و594، بحسب مكتب انتخابات المحافظة.

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