صلاح الدين.. "مشاكل كبيرة" بانتظار الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ أبدى نائب عن محافظة صلاح الدين يوم الاثنين، تحفظه الشديد على آلية توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظة، متوقعا بأن يواجه تطبيق قانون الانتخابات صعوبات ومشاكل فنية كبيرة ستؤثر على مجريات العملية الانتخابية.

وقال محمد كريم البلداوي وهو نائب عن كتلة صادقون المنضوية ضمن تحالف الفتح لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشاكل فنية كبيرة ستواجه مجريات الانتخابات في صلاح الدين، ابرزها آليات توزيع الدوائر الانتخابية واستقطاع وحدات إدارية او أجزاء منها وضمها الى وحدات أخرى وتغيير اليات توزيع الناخبين الى جانب تغيير الرقعة الجغرافية للكثير من الناخبين".

وأشار البلداوي الى أن "صعوبات فنية ستظهر خلال التصويت القادم وتغير مراكز التصويت وتجزئ وحدات إدارية"، متسائلاً عن كيفية معالجة مشاكل اعداد المرشحين الكثيرة في صلاح الدين والمحافظات الأخرى.

وأوضح النائب عن كتلة صادقون وهي تابعة لعصائب أهل الحق، أن "تصويتنا على قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية؛ جاء لكي لا نكون معرقلين للانتخابات، ولقطع الطريق امام البعض الذين يحاولون اللعب على أوتار أخرى بعيدة عن الهدف من الانتخابات".

وأردف البلداوي، أن "قانون الانتخابات مضى ومُرر ومفوضية الانتخابات ستتحمل كافة الإشكاليات الفنية وإيجاد الطرق المناسبة لحلها وانجاح العملية الانتخابية".

وابدى عدد من نواب صلاح الدين اعتراضهم على توزيع الدوائر الانتخابية والذي اعتبروه توزيعا "وفق أهواء وامزجة سياسية هدفها قتل الأهالي وادخالهم في صراعات طائفية ومذهبية".

وصوت البرلمان على اعتماد 17 دائرة انتخابية في بغداد، و6 في البصرة، و5 لكل من ذي قار والسليمانية و4 لكل من بابل والأنبار وأربيل وديالى، و3 لكل من النجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان وكركوك، ودائرتين انتخابيتين في محافظة المثنى و8 دوائر انتخابية في .

ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في 6 حزيران 2021، وفق ما أعلن رسميا في تموز الماضي

وكان البرلمان العراقي بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديد الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، وذلك استجابة لضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدأت العام الماضي.



