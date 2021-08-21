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صلاح الدين.. زعيم عشائري ينسحب من الانتخابات ويعدها "مهزلة"

Category: سیاسة

Date: 2021-08-21T16:59:04+0000
صلاح الدين.. زعيم عشائري ينسحب من الانتخابات ويعدها "مهزلة"

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ خميس الجبارة، يوم السبت، انسحابه من الانتخابات النيابية التي وصفها بـ"المهزلة"، والمنافسة فيها "غير شريفة".

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، "اعلن انسحابي من المنافسة الانتخابية ضمن الدائرة الثالثة في صلاح الدين لان المنافسة الانتخابية وسبلها غير المشروعة لا تليق بنا".

واعتبر الجبارة، "الانتخابات لاقيمة لها والمشاركة فيها خسارة للجماهير والمركز الاجتماعي بدلا من اي مكاسب اخرى"، مكملا قوله، "لا نرغب بسلك طرق غير مشروعة لخداع الجماهير التي نسعى جاهدين للدفاع عن حقوقها المشروعة".

يذكر ان خميس الجبارة مرشحا ضمن الدائرة الانتخابية الثالثة في صلاح الدين التي تضم اقضية بيجي والعلم وتكريت.

ويبلغ عدد ناخبيها 285555 ناخبا ويتنافس المرشحون للظفر بـ 4 مقاعد 3 رجال والرابع نساء.

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