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صلاح الدين تطالب بحلول ومعالجات لـ"حرب" الكهرباء

Category: سیاسة

Date: 2021-06-21T17:01:38+0000
صلاح الدين تطالب بحلول ومعالجات لـ"حرب" الكهرباء

 شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، يوم الاثنين، بتنسيق امني بين وزارة الكهرباء  والوزارات الامنية لمواجهة "حرب" تفجير ابراج نقل الطاقة، التي اصبحت حديث الشارع في المحافظات المحررة.

وقال الجبارة، وهو عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، لوكالة شفق نيوز، ان "اسباب واحتمالات استهداف ابراج الطاقة تثير استغراب الشارع المحلي فيما اذا كانت عملاً ارهابياً ام تخريبياً تقف وراءه جهات مستفيدة، أم انه قصور امني مثير للاستغراب".

واشار الى ان "اغلب تفجيرات ابراج الكهرباء في حدود صلاح الدين مع بغداد وكركوك وديالى ونينوى، تقع ضمن قواطع المسؤوليات الامنية، والغريب ان التفجيرات لا تطال غالبا الابراج البعيدة في المناطق المعزولة امنيا".

ودعا الوزارات المعنية بحماية ابراج الطاقة الى "اعتماد خطط فاعلة وتطمين الشارع المحلي وتهدئة هواجس القلق وانعدام الثقة الذي سببه تكرار التفجيرات شبه اليومية لابراج الطاقة والمتضرر الوحيد من ذلك هو المواطن".

واعتبر الجبارة ان "حرب الكهرباء مأساة مزمنة في صلاح الدين من دون حلول منذ 15 عاما على الرغم من المطالب والمناشدات المريرة"، مستغربا "اهمال معالجة ازمة الكهرباء والاستهداف الممنهج لابراج الطاقة في هذا التوقيت بالذات".

ووجهت محافظة صلاح الدين في وقت سابق وفي مناسبات عدة نداء استغاثة لوزارة الكهرباء والحكومة بسبب الانعدام شبه التام لامدادات الكهرباء في جميع الوحدات الادارية، مؤكدةً ان نسبة التجهيز لا تتجاوز 10%.

وتتعرض ابراج الكهرباء في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين واطراف بغداد لهجمات وتفجيرات شبه مستمرة غالبا ما تقف وراءها عناصر داعش او لدواع تخريبية.

 

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