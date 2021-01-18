صلاح الدين.. تحذير من "خراب دائم" بسبب المال السياسي والهيمنة الحزبية

شفق نيوز/ حذر النائب عن صلاح الدين جاسم الجبارة، يوم الاثنين، من "خراب دائم وابدي" في المحافظة بسبب المال السياسي والهيمنة الحزبية على ادارة المحافظة، داعيا إلى تدخل من الحكومة الاتحادية لاعادة تدقيق كل ما صرف لصلاح الدين منذ عشر سنوات.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة المحافظة بجميع مفاصلها السياسية والخدمية والادارية تخضع لتأثيرات المال السياسي والحزب لجهة معينة، وهو ما حول المحافظة الى خراب دائم وتراجع خدمي اعادها لعدة عقود".

واضاف، إن "الهيمنة وسوء الادارة محل امتعاض وسخط جماهيري جراء انعدام الخدمات والتردي المعيشي وانهيار اقتصاد المحافظة التي اصبحت مديونيتها ٢ ترليون ويقدر مانُهب منها واحد ترليون خلال الفترة المذكورة".

ودعا الجبارة الى "تدخل الحكومة الاتحادية لاعادة تدقيق كل ما صرف لصلاح الدين منذ عشر سنوات لاعادتها الى نصاب الادارة الصحيحة وتوجيه الاموال والمقدرات بما يوازي حجم الاضرار والمخلفات الاجتماعية المريرة التي خلفتها احداث داعش وساسة الفساد".

ولفت الجبارة الى ان "اهالي صلاح الدين تخلصوا من بطش الارهاب بنسبة كبيرة لكن شباك الفساد والصراعات الحزبية تحاصرهم من جديد والتي تحول اشد ضررا من الارهاب"، مشيرا الى "تحول وحدات ادارية ومدن الى قرى مدمرة يعلوها الركام على الرغم من الاموال التي انفقت من الحكومة والمنظمات الانسانية والدولية لاعادة اعمار مناطق المحافظة".

وتابع أنه "على جميع القوى المتنافسة في الانتخابات التحالف او انشاء تحالفات تمثل معاناة الناس ومطالبها وتجنب الانجرار وراء تحالفات تكرس الهيمنة السياسية والسطوة على المقدرات "كي لا يساء لكم بمساندة الفاسدين"، في اشارة الى القوى السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات في صلاح الدين".

واكد الجبارة ان "الجهة المسيطرة على المحافظة اصبحت محل امتعاض لدى جميع مكونات صلاح الدين سنة وشيعة وكرد وتركمان وهم سكانها وباتوا يتطلعون لولادة قوى وتحالفات تنتشل صلاح الدين من مزاجات السطوة السياسية والمصالح الحزبية الضيقة".

ولفت إلى أن "المال السياسي سيكون اللغة الوحيدة للانتخابات القادمة مهما كان موعدها ولن يكون للنفوذ العشائري او الطائفي الا تأثير محدود".