صلاح الدين تبحث مع بارزاني المباشرة بمشروع "التوأمة مع اربيل"

شفق نيوز/ اعلنت صلاح الدين، يوم السبت، أن وفداً بحث مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني المباشرة بمشروع توأمة المحافظة مع اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت المحافظة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اتسقبل، اليوم، في مصيف صلاح الدين بمدينة اربيل، محافظ صلاح الدين عمار الجبر برفقة عدد من نواب المحافظة".

وأوضح أن الجانبين عقدا "اجتماعاً مهماً تطرق لملفات عمرانية واستثمارية مهمة والمباشرة بمشروع توأمة محافظتي صلاح الدين واربيل".

وأضافت أن "الاجتماع عقد بحضور الوزير الاسبق للخارجية العراقية هوشيار زيباري، والنائب مثنى السامرائي والنائب قتيبة الجبوري".

ونقل البيان عن الجبر قوله، إن "الاجتماع تطرق لمشاريع مشتركة بين محافظة صلاح الدين ومحافظة اربيل، واستخلاص الخبرات في المشاريع العمرانية والاستثمارية في اربيل ونقل التجربة الى محافظة صلاح الدين".

وبين الجبر ان "اربيل مرت قبل سنوات عدة اوضاعاً صعبة ولكنها تمكنت من النهوض ومحي ركام الحروب، وهو الطريق الذي تسير به محافظة صلاح الدين وتسعى للوصول فيه الى مشاريع عمرانية ونهضة اقتصادية واستثمارية واسعة، بمشاركة ومساعدة الخبرات في الاقليم وايضاً على مستوى البلاد".