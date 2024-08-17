"صفقة كركوك جرت على حساب نينوى".. النجيفي: تهميش المحافظة سببه المساومات السياسية

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي، اليوم السبت، أن الصفقة التي جرت في كركوك من أجل تشكيل حكومتها المحلية، جرت على حساب نينوى، مبينا أن المساومات التي تقوم بها القوى السياسية تجري على حساب محافظة نينوى وحقوقها.

وجاء تصريح النجيفي على خلفية تصريح سابق للقيادي في تحالف السيادة خالد المفرجي التي قال فيها بمقابلة تلفزيونية إن "تحالف السيادة اتفق مع كتلة بابليون بزعامة ريان الكلداني على منح المناصب والحصص الحكومية في كركوك للسيادة وترك المناصب في نينوى".

وقال النجيفي في حديث لوكالة "شفق نيوز": إن "ما جرى في كركوك يؤكد أن المساومات السياسية تتم على حساب نينوى وأهلها وهذا أمر لا يمكننا قبوله".

وأضاف: أنه "من المؤسف أن نرى اتفاقات تُعقد على حساب نينوى التي عانت من الحروب والدمار دون أن تجد من يواسيها أو يقف معها في محنتها".

وأكد أن "غياب نينوى وتهميشها سببه الاتفاقات التي تُعقدها القوى السياسية بعيدًا عن أهلها وقياداتها الشرعية"، مشدداً على أن "هذا الاتفاق سيكون له تبعات سلبية، وأن ما جرى في الكواليس سيجد طريقه إلى العلن".

ولفت ك إلى أنه والعديد ممن يمثلون نينوى لن يقفون مكتوفي الأيدي أمام هذا التهميش المتعمد" مؤكداً أن "نينوى بحاجة إلى قيادات من داخلها، لكي لا يُترك أمرها في أيدي من ينهشون بها ويقودونها نحو الخراب".

واستدرك النجيفي بالقول: إن "التصريحات الأخيرة للقيادي في تحالف السيادة لا تمثل التحالف الذي له حضور وتحالفات مهمة في كتلة نينوى الموحدة في مجلس محافظة نينوى".