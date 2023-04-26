"صراع محتدم" على منصب محافظ الأنبار و"مرشح السوداني" يدخل على الخط

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن وجود "صراع محتدم" على منصب محافظ الأنبار مع قرب اقالة المحافظ الحالي علي فرحان.

يأتي هذا بعد أن كشف مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق عن نية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استبدال أربعة محافظين (الانبار وصلاح الدين وبابل وذي قار).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، قدم (صهيب الراوي) بديلا عن علي فرحان، فيما رشح تحالف الأنبار الموحد القيادي فيه قاسم الفهداوي لمنصب المحافظ".

وأشار المصدر الى ان "السوداني لم يختر أي مرشح كبديل عن محافظ الأنبار حتى اللحظة"، مشيراً الى ان "رئيس الوزراء هو الآخر لديه أسماء مرشحة لهذا المنصب بعيدا عن ترشيحات القوى السياسية".