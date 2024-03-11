صراع محتدم داخل مجلس نينوى: المفاوضات مستمرة بشأن تقسيم اللجان

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، محمد الجبوري، يوم الاثنين، عدم حسم توزيع اللجان في المجلس، فيما اشار الى ان تغييرات مدراء الاقسام في المجلس ضمن صلاحيات الرئيس.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن "لجان المجلس لم تحسم بين الاعضاء حتى الآن، والمفاوضات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة".

وأوضح الجبوري ان "الحوارات لازالت مستمرة بين أعضاء المجلس من أجل تقسيم الكتل وتوزيعها".

واشار الجبوري انه "بحسب النظام الداخلي لمجلس المحافظة فإن رئيس المجلس المسؤول عن إدارة المجلس بما فيها الأقسام والشعب بدون تدخل اي كتلة او اعضاء المجلس بما ينسجم وسياسته العامة للادارة"، مبيناً أن هذا الإجراء "لا يحتاج الى قرار او اي مشورة".

وفي وقت سابق قال مصدر في محافظة نينوى، ان رئيس المجلس احمد الحاصود قد أجرى ستة تغييرات لمدراء الاقسام في المجلس شملت القانونية والاعلام والادارة والتدقيق والتخطيط وأمين سر المجلس.

ويحتدم الصراع داخل اروقة مجلس محافظة نينوى بين قطبين رئيسيين الاول تحالفات الإطار التنسيقي من جهة، وتحالف نينوى الموحدة من جهة اخرى الذي قاطع جلسة ليلة الخميس الماضي المخصصة لتوزيع اللجان.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى احمد العبد ربه عن نينوى الموحدة الخميس الماضي، ان "تحالفات الاطار التنسيقي تسعى للقفز على حقوقهم"، مشيراً إلى أن "الإطار يسعى للاستحواذ على 14 لجنة من أصل 20 لجنة".