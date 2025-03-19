صراع رئاسة مجلس نينوى مستمر.. المحكمة الإدارية ترجئ البت بقرار إقالة الحاصود

شفق نيوز/ قررت المحكمة الإدارية، يوم الأربعاء، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.

وقال مصدر في مجلس المحافظة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة عقدت جلستها اليوم، للنظر في الدعوى المقدمة من الحاصود للطعن بقرار إقالته، لكنها قررت تأجيل البت في القضية إلى موعد لاحق".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة كانت قد أصدرت في وقت سابق أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرار الإقالة مؤقتاً ما أتاح للحاصود الاستمرار في أداء مهامه إلى حين صدور الحكم النهائي".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف "نينوى الموحدة" حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف "نينوى المستقبل" أن القرار جاء بدوافع سياسية.

ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.