صراع حزبي يهدد مطار النجف الدولي بالتوقف عن العمل

كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، أن هناك مخاطر تهدد مطار النجف الدولي بالتوقف عن العمل بسبب صراع بين شخصيات من حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم جراء خلاف على عقد لتزويد المطار بالوقود.

وصرّح المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن شركة تابعة لحزب الدعوة تتولى تزويد المطار بالوقود، في حين تتولى إدارة هيئة المنتجات النفطية في النجف شخصية تابعة لتيار الحكمة.

وأوضح أن، عقد الشركة المجهزة للمطار بالوقود قارب على الانتهاء، مشيرا الى أن، الشخصية التابعة تيار الحكمة طلب عدم تجديدها مقابل استمرار هيئة المنتجات النفطية في عملها بتزويد مطار النجف بالوقود اللازم.

وشرعت شركات سفر عراقية وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان تعليق تسيير الرحلات الجوية من مطار النجف الدولي اعتبارا من اليوم الجمعة بسبب التزود بالوقود.

يأتي هذا في وقت ألقت فيه السلطات الأمنية، في العاشر من شهر شباط/نوفمبر الجاري، القبض على مدير مطار النجف الدولي السابق والقيادي في حزب الدعوة فايد الشمري، فور وصوله، إلى البلاد أثناء هبوط طائرته في مطار النجف الدولي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "الشمري محكوم بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة في عقد بقيمة 72 مليون دولار داخل مطار النجف"، مضيفا أن "الشمري سيتم شموله بقانون العفو العام بعد تسوية الأضرار التي تسبب بها للمال العام".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 23 أيار 2024، صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأسبق فائد كاظم نون الشمري، بعد إدانته بالتعاقد مع معمل داخل المطار دون موافقات أصولية ومن دون رقابة صحية، بقصد تحقيق منفعة على حساب الدولة، استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات.