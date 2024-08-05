صراع المنطقة وكرسي "الرئيس" على طاولة الإطار في منزل العامري

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية المشكلة لحكومة السوداني، يوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات في البلاد، والمستجدات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي يعقدون الآن اجتماعاً في منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري، لمناقشة حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع شهد أيضاً بحث التطورات الأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة، وتداعيات التصعيد المرتقب، كما ناقش دعم الحكومة في إبعاد العراق عن دائرة الصراع".