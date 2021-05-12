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صدور 5 توجيهات للقوات الأمنية والعسكرية العراقية بخصوص الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-05-12T16:08:27+0000
صدور 5 توجيهات للقوات الأمنية والعسكرية العراقية بخصوص الانتخابات

شفق نيوز/ اصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، يوم الاربعاء، 5 توجيهات للقوات الأمنية والعسكرية بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الامنية العليا للانتخابات وجهت القوات الامنية والعسكرية وجميع التشكيلات المعنية بأمن الانتخابات بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم تفضيل مرشح على اخر بأي شكل من الاشكال".

وشددت على "عدم مرافقة المرشحين او الكيانات والاحزاب كافة خلال حملاتهم الدعائية ولاي سبب كان، اضافة الى منع قطع الشوارع والساحات العامة لاغراض الفعاليات الدعائية والانتخابية وينحصر ذلك بموافقة اللجنة الامنية العليا للانتخابات".

وقررت اللجنة ايضا "عدم استخدام العجلات الحكومية التابعة لمؤسسات الدولة لاغراض الانتخابات والاعلانات الترويجية للاحزاب والكيانات وجميع المرشحين".

كما شددت على "عدم استغلال المؤسسات الرسمية لجعلها منبر اعلامي لاي مرشح كان".

واوضحت أن "تلك التوجيهات تأتي تزامناً مع قرب اجراء الانتخابات العراقية والاستعدادات لبدء الحملات الدعائية للناخبين والمرشحين كافة , وفي إطار حرص اللجنة الامنية العليا للانتخابات على الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جهة والحفاظ على استقلالية المؤسسة الامنية من جهة اخرى ومنعهم في الخوض بغمار الانتخابات القادمة الا من خلال عملهم المهني المنصب على تأمين العملية الانتخابية حصراًَ".

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