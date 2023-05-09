صدور 37 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين العراقيين في شهر

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر نيسان الماضي.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجهات القضائية المختصة أصدرت 37 أمر قبض واستقدام؛ على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء، موضحةً أن من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق 34 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من الأول من نيسان ولغاية الثلاثين منه، 4 أوامر قبض، و33 أمر استقدام .

وأضافت إن الأوامر شملت عضوين في مجلس النواب حالياً وأسبق، ووزيراً سابقاً، و3 أسبقين، إضافة إلى وكيلي وزير سابق وأسبق، ومحافظ حالي وسابق، و2 أسبقين، كما شملت الاوامر11 مدير عام حالي، و8 سابقين ومدير عام اسبق فضلا عن عضو مجلس محافظة سابق.