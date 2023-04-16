صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي للكاظمي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الأحد، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.

وشغل مشرق عباس منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيِّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ لامتناعه عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، بحسب تأكيد دائرة الوقاية في الهيئة، مُبيِّـنةً أنَّ المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقّه".

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنةٍ لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ.