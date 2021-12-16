صدور أمر قبض لنائب أسبق عن محافظة نينوى

شفق نيوز/ أعلنت هيئئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، عن صدور أمر قبض بحق نائب أسبق عن محافظة نينوى.

وأفصحت الهيئة في بيان لها ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن تفاصيل صدور أمر قبض لعضو أسبق في مجلس النواب عن محافظة نينوى، مبينة أنه جاء على خلفية قضية حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحق عضو أسبق في مجلس النواب عن محافظة نينوى؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات في القضية الجزائية الخاصة بتسلم رواتب منتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة داعش الإرهابي على المحافظة.

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".