صدور أمر قبض بحق وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الأربعاء، صدور أمر قبض وتحرٍ بحقِ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت الدائرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ وزير النقل الأسبق؛ في القضيّة المُتعلّقة بالمُخالفات الحاصلة في نقل المُوظّفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامّة للخطوط الجويّة العراقيّة في عددٍ من الدول.

وأضافت الدائرة إنّ الوزير الأسبق قام بنقل وتنسيب مُوظّفين في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويّـة العراقيّـة في تلك الدول.

وتابعت إنّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقّ المُتّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

من الجدير بالذكر أنّ الهيئة أعلنت في الثامن عشر من تموز في العام الماضي صدور أمرٍ باستقدام المُتّهم في القضيّـة ذاتها.

من جانبه كشف مصدر مطلع عن اسم الوزير الاسبق، وقال لوكالة شفق نيوز، إنه وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في آذار/مارس 2023 على الحمامي بالسجن المشدد لمدة سنتين لإقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً، على إثر إبرام عقد بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات لاستئجار قطعة أرضٍ بمساحة (67,000) م2 في ميناء المعقل؛ لغرض إنشاء مجمعٍ علميٍّ، خلافاً للقانون.