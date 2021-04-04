صدور أمر قبض بحق محافظ عراقي بتهمة الرشوة والفساد

شفق نيوز/ كشف مصدر قضائي، يوم الأحد، عن صدور مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي، بتهم الفساد والرشوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق النزاهة في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، أصدرت مذكرة قبض بحق محافظ ذي قار السابق، ناظم الوائلي، بتهمة الاخلال الجسيم بالمال العام وتقبل الرشوة من الآخرين".

وبين المصدر، أن "أمر الاستقدام صدر استنادا لأحكام القرار 106 لسنة 1983 /ثانيا /اولا".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق، عادل عبد المهدي، قد كلف في أيار 2020، ناظم الوائلي محافظا لذي قار، خلفا للمستقيل عادل الدخيلي.

إلا أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أعلنوا في حينها رفضهم لتولي الوائلي لمنصب المحافظ، وتجددت التظاهرات في الأشهر الماضية للمطالبة بإقالة الوائلي وحصلت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى، لتتصاعد حدة المواجهات تابعاً قبل أن يصدر أمراً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة الوائلي وتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً مؤقتاً.

وكان عدد من نواب محافظة ذي قار، بالإضافة إلى المتظاهرين والناشطين المدنيين، قد وجهوا اتهامات للوائلي بالتورط في ملفات فساد ورشى.