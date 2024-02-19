صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق عن جريمة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبض على محافظ صلاح الدين السابق؛ على خلفية إبرام عقد تجهيز حاويات لمديرية بلديات المحافظة في العام 2020.

وأشارت إلى أن تم تجهيز تلك الحاويات في عامي 2018 و2019 قبل إبرام العقد، موضحة أن العقد تم بالرغم من أن رئيس لجنة التنفيذ سبق أن رفض عملية التجهيز.

ولفت إلى أن أمر القبض جاء موافقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

مصدر مطلع أكد لوكالة شفق نيوز، أن "أمر القبض صدر بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر".