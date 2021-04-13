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صدور أمر استقدام بحق راكان الجبوري وعدد من المسؤولين الحكوميين في كركوك

Category: سیاسة

Date: 2021-04-13T12:12:48+0000
صدور أمر استقدام بحق راكان الجبوري وعدد من المسؤولين الحكوميين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بصدور أوامر استقدام بحق المحافظ الحالي وعدداً من المسؤولين المحليين بتهمة الإضرار بالمال العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السلطة القضائية أصدرت أوامر استقدام بحق محافظ كركوك راكان الجبوري، ومدير  قسم العقود الحكومية احمد مطر عبد، ومدير قسم التخطيط العام صدام حسين حبيب، ومديرة قسم الهندسة فاطمة حيدر محمد، ومدير قسم الحسابات السابق عثمان محمد قارمان، في ديوان المحافظة، وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي.

وبين ان الاستقدام يأتي على خلفية مخالفات في تأثيث بناية المحافظة الجديدة وصالات الانتظار وإيصال الكهرباء.

وتنص المادة 340، من قانون العقوبات العراقي على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

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