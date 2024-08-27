صدور مذكرتي قبض بحق "نور زهير" و"هيثم الجبوري" المتهمين بـ"سرقة القرن"

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد أصدرت مذكرتي إلقاء القبض بحق كل من: "نور زهير"، و "هيثم الجبوري" المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف اعلامياً بـ"سرقة القرن".

وكان من المقرر أن يحضر نور زهير وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته في اليوم الثلاثاء إلا أنه لم يحضر.

ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بتعرّض رجل الأعمال العراقي نور زهير إلى حادث سير في منطقة الحدت - بيروت كاد يودي بحياته.

وبحسب ما أورده الإعلام اللبناني، فإن نور زهير نقل على إثر الحادث إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية.

قال مصدر أمني في لبنان، يوم السبت، ان رجل الاعمال العراقي نور زهير المشتبه بتورطه بقضية "سرقة القرن"، لم يمض في لبنان سوى 3 أيام.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن زهير قد غادر لبنان أمس الجمعة الى دولة الإمارات.

ولم يعلق المصدر الأمني على التقارير التي تحدثت عن إصابة زهير بحادث سير.

في المقابل، قالت مصادر في مستشفى "سانت تيريز" الواقعة في منطقة الحدث، وهي احدى ضواحي بيروت، انه لا يمكنها لأسباب طبية مهنية، تأكيد أو نفي وجود نور زهير في المستشفى، او ما اذا كان دخل المستشفى من الأساس بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه لإصابات خطيرة في حادث سير.

وظهر زهير مؤخراً في مقابلة تلفزيونية وهو يدافع عن نفسه ويطالب بأن تكون محاكمته علنية، وهدد بـ"كشف اسماء وتفاصيل بقضايا فساد".

أما المتهم الثاني، وهو عضو مجلس النواب الاسبق "هيثم الجبوري"، فقد تم اعتقاله في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، من قبل قوة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، في حينها، إن "عملية الاعتقال جاءت بناءً على تضخم أموال الجبوري، بطرق مجهولة المصدر وغير شرعية"، مؤكدا أن "أمر الاعتقال له علاقة ايضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة (الاحدب) والمتهم الرئيسي بـ(سرقة القرن) للسلطات القضائية ضد الجبوري".

وفي مطلع العام 2023 اطلقت السلطة القضائية سراح هيثم الجبوري بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع

وشغل الجبوري عدة مناصب منها المستشار المالي لرئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، ونائب أسبق، ورئيس اللجنة المالية النيابية في الدورة البرلمانية السابقة.