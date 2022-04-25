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صدور مذكرة قبض بحق مسؤول محلي وحمايته لإعتدائهم على برلماني عراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-04-25T21:27:55+0000
صدور مذكرة قبض بحق مسؤول محلي وحمايته لإعتدائهم على برلماني عراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بصدور مذكرة قبض بحق مسؤول محلي هو وحمايته في محافظة الديوانية بتهمة الاعتداء على عضو في مجلس النواب العراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القضاء أصدر أوامر قبض بحق قائممقام الشافعية وحمايته الذين اعتدوا على النائب عن كتلة حركة "امتداد" محمد نوري في محافظة الديوانية اليوم.

وأوضح أن الاوامر صدرت وفقا لاحكام المادة ٤٠٥ ق ع ( شروع بالقتل).

وتنص المادة (413) من قانون العقوبات العراقي على الآتي:

1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.

ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.

3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او آلة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او آكلة او ضارة.

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