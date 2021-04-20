سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صدور مذكرة قبض بحق مسؤول حكومي عراقي واستقدام محافظ

Category: سیاسة

Date: 2021-04-20T09:18:10+0000
صدور مذكرة قبض بحق مسؤول حكومي عراقي واستقدام محافظ

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ السابق لدائرة الصحَّة في محافظة بابل؛ بتهمة الإضرار بالمال العام، فيما أشارت إلى صدور أمر استقدام لمحافظ أسبق، في القضيَّة ذاتها.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة أمر استقدامٍ بحق المدير العام السابق لدائرة صحة بابل على خلفيَّة مخالفاتٍ في عقد استئجارٍ، مُبيّنةً صدور أمر استقدام لمحافظ بابل الأسبق في القضيَّة ذاتها. 

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمري القبض والاستقدام صدرا استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في عقد استئجارٍ بموافقة المحافظ الأسبق، مُشخِّصةً تضمُّنه مخالفةً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن إبرامه ببدلٍ وهميٍّ غير حقيقيٍّ وبدون مزايدةٍ علنيَّـةٍ؛ الأمر الذي أحدث ضرراً في المال العامِّ.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار القضاء أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق مسؤولين محليّين في المحافظة على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، منهم محافظون ومديرون عامون وموظفون؛ على خلفيَّـة مخالفاتٍ أفضت إلى إحداث ضررٍ بالمال العام.

related

وثيقة .. صدور مذكرة قبض جديدة بحق الكبيسي

Date: 2021-03-19 10:31:28
وثيقة .. صدور مذكرة قبض جديدة بحق الكبيسي

اضرام النيران بخيام لمحتجين في بابل

Date: 2020-10-20 13:11:56
اضرام النيران بخيام لمحتجين في بابل

فيديو .. الأسدي يفصح عن صلاحياته في رئاسة الحكومة المحلية لذي قار

Date: 2021-03-03 09:09:27
فيديو .. الأسدي يفصح عن صلاحياته في رئاسة الحكومة المحلية لذي قار

بعد ذي قار.. متظاهرو بابل يحاصرون مبنى المحافظة

Date: 2021-02-27 15:47:09
بعد ذي قار.. متظاهرو بابل يحاصرون مبنى المحافظة

السجن لمسؤول حكومي عراقي اهدر مليون دولار امريكي

Date: 2019-07-04 09:09:47
السجن لمسؤول حكومي عراقي اهدر مليون دولار امريكي

الحلبوسي: الجثث مجهولة الهوية في بابل ناتجة من حوادث متفرقة وبعيدة عن الطائفية

Date: 2019-08-13 20:14:32
الحلبوسي: الجثث مجهولة الهوية في بابل ناتجة من حوادث متفرقة وبعيدة عن الطائفية

وثيقة .. الحكومة العراقية تبقي على رئيس ديوان الرقابة المالية بمنصبه

Date: 2021-02-02 08:48:17
وثيقة .. الحكومة العراقية تبقي على رئيس ديوان الرقابة المالية بمنصبه

المحور تتهم "مليشيات وقحة" ببدء تصفية 16 ألف مختطف من المكون السني

Date: 2019-08-15 13:38:20
المحور تتهم "مليشيات وقحة" ببدء تصفية 16 ألف مختطف من المكون السني