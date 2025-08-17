صدور مذكرة قبض بحق برلماني سابق لاستيلائه على عقار آخر يهودي بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب مصطفى جبار سند، يوم الأحد، صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس النواب السابق محمد الدايني بتهمة الاساءة إلى المكون الشيعي، واستيلائه على عقارات من بينها عقار لآخر يهودي بالعراق.

وقال النائب سند في تصريح عبر تسجيل فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه لعدم مثول الدايني أمام القضاء تم إصدار أمر قبض بحقه، وقد تم توقيف الكفلاء بالقضية.

وأوضح سند، أن التهم المسندة الى الدايني تتعلق بإخبار منه، و بثلاث شكاوى و تتعلق الاولى منها تخص فئة كبيرة من الشعب العراقي ووصفهم بـ"العتاكه" في احدى البرامج التلفزيونية، في إشارة إلى السياسيين من المكون الشيعي.

وأضاف "أمام الشكوى الثانية فتتعلق باستيلاء الدايني على عقار آخر يهودي بالعراق"، مشيرا إلى أن "أسرة الرجل اليهودي تجرأت وتشجعت على تقديم دعوى ضد الدايني لأنه كان مستهدفها ومستضعفها منذ سنين، وهما رجل وامرأة مسنان".

وتابع سند القول إن الشكوى الثالثة تخص استيلاء الدايني على عقارات بدون إبرام عقد من امانة بغداد، وتهديد كل الأطراف التي حاولت إجراء إخلاء لها".

وكان القضاء العراقي قد أصدر في شهر آذار/مارس الماضي أوامر قبض بحق النائب السابق محمد الدايني وشقيقه.

يُذكر أن الدايني كان قد واجه اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق.

وفي مقابلة تلفزيونية، نفى الدايني هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه سيقيم دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات.