صدور مذكرات قبض بحق النائب السابق محمد الدايني وشقيقه

شفق نيوز/ افاد عضو مجلس النواب مصطفى سند عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، بأن القضاء العراقي أصدر أوامر قبض بحق النائب السابق محمد الدايني وشقيقه.

هذا ولم يخض سند بمزيد من التفاصيل بشأن تلك أوامر القبض تلك.

و أطلقت محكمة تحقيق الكرخ، في نهاية العام 2024 سراح محمد الدايني بكفالة.

وقال النائب مصطفى سند في حينها، إنه تمت إحالة قضية الدايني إلى محكمة الجنايات لاستكمال الإجراءات القانونية.

يُذكر أن الدايني كان قد واجه اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق.

في مقابلة تلفزيونية، نفى الدايني هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه سيقيم دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات.