"صداقة راسخة".. رئاسة الجمهورية تعلن تفاصيل لقاء رشيد بالخامنئي وقاليباف

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم السبت، تفاصيل لقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رشيد والخامنئي استعرضا علاقات الصداقة الراسخة والقائمة بين العراق وايران، حيث أكد الرئيس العراقي أهمية تعزيزها وتقويتها وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين".

بدوره رحب المرشد الأعلى برئيس الجمهورية، مؤكداً حرص الجمهورية الإسلامية على دعمها الدائم للعراق ووقوفها إلى جانبه تحقيقاً للاستقرار في المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وفي بيان ثانٍ، أشارت الرئاسة إلى أن رئيس الجمهورية زار، مقر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران حيث التقى رئيس المجلس محمد باقر قاليباف.

وأشار الرئيس العراقي خلال اللقاء، إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في القضايا التي تهم الطرفين والملفات والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني استمرار دعم بلاده للشعب العراقي ، معبراً عن رغبة إيران في أن تكون علاقات الصداقة بين البلدين والروابط المشتركة بين الشعبين الجارين وطيدة وراسخة الجذور.

كما أشاد قاليباف بجهود الرئيس العراقي الرامية إلى استتباب الوضع الأمني والوفاق السياسي في العراق، متمنيا لهذه المسيرة دوام الاستمرار من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار.