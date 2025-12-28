"صخيل" ينضم إلى سباق النائب الأول لرئيس البرلمان

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن دخول مرشح رابع في سباق تسمية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد فشل حسم اختيار اسم من بين ثلاثة مرشحين خلال اجتماع عُقد يوم أمس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوى الرئيسة في الإطار التنسيقي تواصل اتصالاتها البينية لاختيار المرشح لمنصب النائب الأول لرئاسة البرلمان، قبيل عشية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب غداً، وحتى الآن لم يُحسم مسمى المرشح للمنصب".

وأوضح أن "التنافس على المنصب ينحصر حالياً بين القيادي عدنان فيحان عن عصائب أهل الحق، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن كتلة التنمية والإعمار، إضافة إلى محسن المندلاوي عن تحالف الأساس"، لافتاً إلى أن "مرشحاً رابعاً دخل في سباق الحصول على المنصب وهو ياسر صخيل عن ائتلاف دولة القانون".

وأشار المصدر إلى أن "الإطار بعث برسائل خاصة إلى الشركاء بضرورة حسم مرشحيهم للمناصب الخاصة برئيس البرلمان ونائبه الثاني خلال جلسة يوم غد الاثنين، بعدما وصلت معلومات عن نوايا بعض القوى والكتل النيابية الانسحاب من الاجتماع الأول للبرلمان".

وأضاف أن "الساعات الأخيرة ستشهد حراكاً متسارعاً لجميع المكونات، لإنهاء رسم خارطة الرئاسات الثلاث وتحديد ملامح العملية السياسية الجديدة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، بعد غد الاثنين في الساعة الـ12 ظهراً، جلسته الأولى والتي تتضمن فقرتين على جدول أعماله.

وتتضمن الفقرة الأولى: تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد لمجلس النواب، وأما الأخرى تتضمن: انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقا لبيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان.

وتتكون رئاسة مجلس النواب العراقي من رئيس المجلس ونائبين أول وثاني، حيث يشرفون على إدارة الجلسات التشريعية وتنظيم أعمال المجلس.

ووفق التقاليد السياسية بعد 2003، يُخصص رئيس البرلمان للمكون السني، النائب الأول للشيعة، والنائب الثاني للكورد.