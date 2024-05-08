صحيفة فرنسية: السوداني يبحث عن الاستثمارات الأجنبية منذ وصوله للسلطة في العراق

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في مقال نشرته بعددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يسعى لجذب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد.

ووفقا لما منشور في الموضوع، فإن السوداني "يبحث عن الاستثمارات الأجنبية منذ وصوله إلى السلطة وهو ما يعدّه الخبراء الاقتصاديون محاولة لإعطاء الانطباع أن العراق يعيش مرحلة انتقالية نحو التجديد".

واعتبرت كاتبة المقال دعوة رئيس الوزراء العراقي شباب بلاده المغربين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستثمار في العراق، خلال زيارته للولايات المتحدة الشهر الماضي "خطوة نحو إعادة روح العمل والاقتصاد إلى العراق".

وحسب استطلاعات الرأي الواردة في الموضوع، فإن 60 بالمئة من العراقيين يشيدون برئيس الوزراء الذي يسعى للدفع باقتصاد البلاد نحو النمو.

وذكرت الصحيفة، أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي في العراق بنسبة قد تصل إلى 4.3 في المئة خلال العام الجاري.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أشار أمس خلال لقائه السفير الفرنسي لدى بغداد إلى انفتاح العراق على الشراكات المثمرة مع الشركات الفرنسية، خاصة في مجال الإسهام بإعمار البنى التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة، والتعاون في مجال التحديث التكنولوجي العسكري عبر العقود المبرمة، وأهمها العقد مع شركة تاليس الفرنسية.