صحفي أمريكي يكشف عدد جنود بلاده في العراق وجنرال متقاعد يؤكد التزام واشنطن بالاتفاقية الإستراتيجية

شفق نيوز/ كشف الصحفي الأمريكي، بيتر بيرغن، يوم الأربعاء، عن العدد الحقيقي لقوات بلاده في العراق، فيما أكد قائد عسكري أمريكي متقاعد أن البيت الأبيض متمسك بتنفيذ اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وقال الصحفي بيرغن في كلمة له خلال ملتقى السليمانية الدولي السابع، والذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لديها لديها 2500 جندي في العراق".

وأضاف "من الواضح أن هذا العدد يبدو كأنه قليل، لكن المثير للاهتمام أن هذا نفس عدد الجنود الأمريكان الذين كانوا في أفغانستان".

بدوره أكد الجنرال الأمريكي المتقاعد تيري أ. وولف، خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الدولي السابع، أن "إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي) تركز على تنفيذ اتفاقية الإطار الإستراتيجي وتعميق العلاقات الإستراتيجية عبر المجموعة الكاملة من القضايا الثنائية".