صحفي اسرائيلي "يشكر المالكي على زيارة تل أبيب"

شفق نيوز/ زعم صحفي اسرائيلي، يوم الاحد، إجراء رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي زيارة الى تل ابيب لحضور اجتماع عام 2000.

ونشر "ايدي كوهين" عبر تغريدة بحسابه الرسمي في موقع تويتر، صورة لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وعلق عليها قائلاً "انظروا الى نهاية صدام حسين... هذا الذي اطلق 39 صاروخاً على اسرائيل".

واستدرك "لذلك السبب بشار يحتفظ بحق الرد"، مضيفاً "على فكرة شكراً يا نوري المالكي. الاجتماع في تل ابيب بداية العام 2000 لم يذهب سدى".

ويعرف "ايدي كوهين" نفسه على أنه صحفي إسرائيلي من يهود لبنان وأستاذ جامعي وباحث.