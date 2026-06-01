"أصحاب الكهف" يرفضون تسليم السلاح ويهددون إيلات دفاعاً عن بيروت وضاحيتها

شفق نيوز ـ بغداد

لوّح تشكيل "أصحاب الكهف"، أحد الفصائل العراقية المسلحة المنضوية ضمن ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية"، يوم الثلاثاء، باستهداف مدينة إيلات ومينائها، في حال تعرضت بيروت أو الضاحية الجنوبية لأي هجوم إسرائيلي.

وقال التشكيل، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "منطقة إيلات وميناءها في الأراضي المحتلة ستكون منطقة عمليات لتشكيل أصحاب الكهف في حال تعرض أهلنا في بيروت والضاحية لأي استهداف"، مؤكداً أن أي تحرك سيكون "بالتنسيق مع محور المقاومة".

وجاء البيان بعد ساعات من تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد بيروت والضاحية الجنوبية، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن إسرائيل وحزب الله وافقا على خفض القتال ووقف إطلاق النار.

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن إسرائيل ستضرب بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته، فيما أمر الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين إلى مغادرة المنطقة.

وفي بيانه، رفض "أصحاب الكهف" الدعوات السياسية إلى تسليم سلاح الفصائل، معتبراً أن الحديث عن تأييد المرجعية الدينية العليا لهذا المسار "كلمة يراد بها باطل".

واستحضر البيان مواقف سابقة للمرجعية الدينية من "الجهاد الكفائي" والحرب في غزة ولبنان، كما أشار إلى بيان تعزية الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، واصفاً موقف المرجعية بأنه كان "نصرة للشعب الفلسطيني".

ويعد "أصحاب الكهف" من أبرز الفصائل العراقية المسلحة الغامضة التي برز اسمها منذ عام 2019، وتوصف في تقارير بحثية غربية بأنها إحدى "جماعات الواجهة" المرتبطة ببيئة الفصائل المدعومة من إيران في العراق، إذ استخدم اسمها في بيانات وتهديدات وتبنّيات سابقة ضد مصالح أميركية وتركية وإسرائيلية، من دون إعلان قيادة واضحة أو هيكل تنظيمي معلن.