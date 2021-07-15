سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صالح يؤكد لوفد أمريكي: لاغنى عن العراق في استقرار المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-15T10:38:58+0000
صالح يؤكد لوفد أمريكي: لاغنى عن العراق في استقرار المنطقة

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة، مشيراً إلى أن أمن العراق واستقراره "عنصر لاغنى عنه".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الرئيس برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وفقاً للمصالح المشتركة واحترام السيادة"، موضحاً أنه "تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة".

كما جرى، وفق البيان، "بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكّد صالح على أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة عبر الركون إلى حسن الحوار والتلاقي"، مشيراً إلى أن "أمن العراق وحماية استقراره وسيادته الكاملة عنصر لا غنى عنه في استقرار وسلام المنطقة".

ولفت صالح إلى "ضرورة التنسيق في مجابهة تحديات الإرهاب، ومواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة".

وبحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الخميس، خلال لقاء جمعه في بغداد مع منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له الجولة المقبلة من الحوارات لسحب قوات الولايات المتحدة من العراق.

related

أول رئيس عراقي يلتقي ملكة بريطانيا

Date: 2019-06-27 16:42:00
أول رئيس عراقي يلتقي ملكة بريطانيا

الرئيس العراقي يحث لاستثمار ذكرى النصر على داعش لتشكيل حكومة جديدة

Date: 2019-12-10 13:15:38
الرئيس العراقي يحث لاستثمار ذكرى النصر على داعش لتشكيل حكومة جديدة

الرئيس العراقي يرهن بناء "جيش قوي" بضبط السلاح المنفلت

Date: 2021-01-06 08:28:03
الرئيس العراقي يرهن بناء "جيش قوي" بضبط السلاح المنفلت

العراق يصدر موقفاً من التوغل التركي في سوريا

Date: 2019-10-09 22:35:54
العراق يصدر موقفاً من التوغل التركي في سوريا

الرئيس العراقي يشدد على الانتخابات المبكرة والوحدة لمواجهة التحديات

Date: 2020-07-30 14:05:51
الرئيس العراقي يشدد على الانتخابات المبكرة والوحدة لمواجهة التحديات

الرئيس العراقي يوجه رسالة للكتل ويمنحها مهلة اخيرة: سأكلف الاكثر مقبولية

Date: 2020-01-29 13:31:00
الرئيس العراقي يوجه رسالة للكتل ويمنحها مهلة اخيرة: سأكلف الاكثر مقبولية

بتواجد سليماني هاتفياً.. تفاصيل اجتماع صالح مع الكتل السياسية وطرح بدلاء عبد المهدي

Date: 2019-10-31 12:12:13
بتواجد سليماني هاتفياً.. تفاصيل اجتماع صالح مع الكتل السياسية وطرح بدلاء عبد المهدي

رئيس الجمهورية يطالب بتحقيق فوري بحريق مستشفى ابن الخطيب "المفجع"

Date: 2021-04-25 01:09:13
رئيس الجمهورية يطالب بتحقيق فوري بحريق مستشفى ابن الخطيب "المفجع"