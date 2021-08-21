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صالح يؤكد على نقل تكنولوجيا اليابان إلى العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-08-21T14:45:22+0000
صالح يؤكد على نقل تكنولوجيا اليابان إلى العراق

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم السبت، أن هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة عبر حوار يأخذ بالاعتبار التحديات العالمية الراهنة وخصوصاً مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن صالح استقبل، اليوم،  في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الياباني السيد توشيميتسو موتيجي، مبينة أنه جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين التي تعود إلى عقود مضت، والتأكيد على الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مشيراً إلى دور الشركات اليابانية في الإعمار ونقل الخبرات التكنولوجية إلى العراق، والإشادة بأنواع الدعم الذي قدمته اليابان للشعب العراقي.

وبحسب البيان، فقد تناول اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس صالح أن هناك مسؤولية دولية وإقليمية تضامنية في حماية الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في المنطقة وتخفيف توتراتها عبر الحوار الجدي والفاعل الذي يأخذ بالاعتبار التحديات الآنية على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتعاون في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والمجالات الصحية وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم السبت، الدعوة الى اليابان لحضور مؤتمر بغداد المقرر عقده نهاية الشهر الجاري "بصفة مراقب"، فيما أعرب وزير الخارجية الياباني  عن استعداد بلاده لدعم تطبيق "الورقة البيضاء" للاصلاح الاقتصادي في العراق.

ووصل وزير الخارجية الياباني صباح السبت الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

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