صالح يؤكد رغبة العراق بأن يكون محوراً لإرساء الاستقرار في المنطقة

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاربعاء، أهمية تخفيف التوترات في المنطقة، وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهام عمله، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".

كما تم "استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة تعاضد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، وأهمية العمل المشترك وتجاوز المسائل العالقة وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار".

من جانبه، جدد السفير الروسي "دعم بلاده لاستقرار العراق وتعزيز سيادته، والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات".