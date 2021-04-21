صالح يؤكد رغبة العراق بأن يكون محوراً لإرساء الاستقرار في المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-21T10:51:48+0000
صالح يؤكد رغبة العراق بأن يكون محوراً لإرساء الاستقرار في المنطقة

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاربعاء، أهمية تخفيف التوترات في المنطقة، وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهام عمله، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".

كما تم "استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة تعاضد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، وأهمية العمل المشترك وتجاوز المسائل العالقة وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار".

من جانبه، جدد السفير الروسي "دعم بلاده لاستقرار العراق وتعزيز سيادته، والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات".

 

related

الكاظمي يهنئ بنوروز وصالح يحث على حل "عادل وقانوني" لمشاكل بغداد وأربيل

Date: 2021-03-20 16:31:26
الكاظمي يهنئ بنوروز وصالح يحث على حل "عادل وقانوني" لمشاكل بغداد وأربيل

أربعة ملفات تتصدر مباحثات هاتفية بين الرئيس العراقي وأمين عام الامم المتحدة

Date: 2021-04-19 19:42:30
أربعة ملفات تتصدر مباحثات هاتفية بين الرئيس العراقي وأمين عام الامم المتحدة

صالح ورؤساء جامعات يناقشون قانونا اقره البرلمان وأثار جدلاً

Date: 2020-11-02 13:21:06
صالح ورؤساء جامعات يناقشون قانونا اقره البرلمان وأثار جدلاً

الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة قطر: الحل السياسي ضروري لأزمات المنطقة

Date: 2021-03-24 10:23:39
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة قطر: الحل السياسي ضروري لأزمات المنطقة

برهم صالح يؤكد على اربعة أمور تسبق إجراء الاقتراع: الفساد الانتخابي آفة خطيرة

Date: 2020-11-05 13:34:43
برهم صالح يؤكد على اربعة أمور تسبق إجراء الاقتراع: الفساد الانتخابي آفة خطيرة

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات

Date: 2021-03-28 12:50:20
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات

رئيس الجمهورية في يوم النصر: الحفاظ على الانتصارات عبر تعزيز سلطة الدولة وسيادتها

Date: 2020-12-10 09:10:24
رئيس الجمهورية في يوم النصر: الحفاظ على الانتصارات عبر تعزيز سلطة الدولة وسيادتها

بعد إقرار الموازنة.. صالح يحيي "العمل الدؤوب" بين الحكومة والبرلمان

Date: 2021-03-31 20:47:34
بعد إقرار الموازنة.. صالح يحيي "العمل الدؤوب" بين الحكومة والبرلمان