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صالح يؤشر خلال مأدبة غداء مع السيسي وملك الاردن "نقطة تحول في المنطقة"

Category: سیاسة

Date: 2021-06-27T15:37:25+0000
صالح يؤشر خلال مأدبة غداء مع السيسي وملك الاردن "نقطة تحول في المنطقة"

شفق نيوز/ أعلن الرئيس العراقي برهم صالح خلال مأدبة غداء اقامها على شرف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والملك الاردني عبدالله، يوم الاحد، أن التعاون العراقي المصري الأردني نقطة تحوّل نحو آفاق السلام والتنمية في المنطقة وتلبية لتحديات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن صالح أٌقام، اليوم، في قصر بغداد، "مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني، ترحيباً بالضيفين وبما تمثله الزيارة من دعم كبير للعراق وشعبه".

وأكّد رئيس الجمهورية خلال المأدبة، التي حضرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أنها "مناسبة مهمة نجتمع كعراقيين للاحتفاء بضيفيْ العراق العزيزين الرئيس السيسي والملك عبد الله"، مؤكداً أهمية "العلاقات التي تربط البلدان الثلاثة والجهود المبذولة لتعزيزها وترسيخها لما فيه مصلحة شعوبنا وكل المنطقة".

ونقل البيان عن صالح قوله، إن "التعاون العراقي المصري الأردني يمثل نقطة تحوّل مهمة في المنطقة التي اكتنفتها التوترات والأزمات والصراعات لفترات طويلة، من أجل الانطلاق نحو إرساء الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي والركون الى الحوار والتلاقي في حل المشاكل تلبية للتحديات المشتركة التي تجابه الجميع في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتوفير فرص العمل لشعوبنا".

وأكّد الرئيس العراقي، على أهمية "تعزيز مستوى التنسيق بين البلدان الثلاثة والإفادة من الترابط الجغرافي في تنمية آفاق تعاونٍ أوسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية والطاقة والنفط، إلى جانب مواصلة الجهود من أجل مواجهة التحديات القائمة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا، والتغيّر المناخي وحماية البيئة"، كما تمّ التأكيد على ضرورة "مواصلة الاجتماع بشكل دوري لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون الثلاثي".

وأكّد أن "العراق الآمن والمستقر ذا السيادة وبعلاقاته مع اشقائه العرب وجواره الإسلامي، واستعادة دوره المحوري عنصرٌ مهمٌ في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في كل المنطقة، والإشارة إلى وجوب التنسيق الثلاثي المشترك في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإيجاد حلول للأزمات الراهنة".

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