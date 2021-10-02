صالح يؤشر تجاوزاً للكوتا في نسبة المرشحات للانتخابات ويصف القانون الانتخابي بالمتطور

شفق نيوز/ وصف الرئيس العراقي برهم صالح، يوم السبت، الانتخابات النيابية المقبلة بأنها "تأريخية"، مشددأً على تمكين المرأة انتخابياً وسياسياً.

وقال رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من الناشطات ومن منظمات المجتمع المدني في عموم البلاد، مبينة أنه تم بحث الانتخابات وضرورة المشاركة الواسعة فيها وخصوصاً من النساء.

ونقل البيان عن صالح قوله خلال اللقاء، إن الانتخابات التي ستجري بعد أيام قليلة هي حدث تاريخي ومفصلي مهم للبلد، ويجب أن يكون تحولا باتجاه تحقيق ما هو مطلوب للعراق من إصلاح الأوضاع، وتأسيس حكم رشيد يلبي للعراقيين ما يستحقونه من حياة حرّة كريمة.

وأضاف صالح أن تمكين المرأة انتخابياً نقطة مهمة وجوهرية في الانتخابات، مشيراً إلى أن عدد الناخبات من النساء يبلغ نحو نصف عدد الناخبين الإجمالي، كما أن المرشحات لهذه الانتخابات بلغ نحو 30 بالمئة من عدد المرشحين، متجاوزاً الكوتا وهو مؤشر مهم على إصرار المرأة على المشاركة الفاعلة، مشدداً على ضرورة توفير فرصة المشاركة الحرة لها في الانتخابات واختيار من تراه الافضل.

وأضاف أن النظام الانتخابي الحالي يُمكّن المرأة من أن يكون لها حضور جيد في المؤسسة التشريعية من خلال الكوتا، رغم أنه غير متناسب مع توقعاتنا وتطلعاتنا نحو مشاركة أكبر، لافتاً إلى أن القانون الانتخابي متطور قياساً مع قوانين الكثير من البلدان، ونتمنى أن يتطور أكثر في الدورات الانتخابية المقبلة.

وشدد الرئيس العراقي، على أن قضية المرأة في المجتمع ضرورية ومرتبطة ارتباطاً وثيقا بالتنمية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وبدون تمكين المرأة لا يمكن للاقتصاد أن يتطور ولا للتنمية أن تتحقق.

وأشار إلى أن استهداف المرشحات النساء عبر عمليات التسقيط حالة مؤسفة ومؤلمة وغير مقبولة، ويجب العمل على منع ذلك وضمان عدم تكرارها.