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صالح يلتقي أردوغان في نيويورك

Category: سیاسة

Date: 2021-09-22T19:57:08+0000
صالح يلتقي أردوغان في نيويورك

شفق نيوز/ التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأربعاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يصبُّ في خدمة مصلحة شعبي البلدين الصديقين، كما جرى بحث التطورات في المنطقة، بحسب بيان لمكتب صالح.

وأكد الرئيس برهم صالح أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم مسار الحوار والتلاقي في مناقشة المسائل العالقة، واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات والاعتداءات وكل ما من شأنه تقويض بناء الثقة وتهديد السلام، وضرورة العمل المشترك من أجل ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

من جانبه أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالجهود التي يبذلها العراق من أجل تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، مشيراً إلى دعم بلاده لأمن واستقرار العراق.

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