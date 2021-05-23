رئيس الجمهورية: العراق خسر الف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد

شفق نيوز/ كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاحد، عن خسارة العراق الف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين ولغاية الآن بسبب استشراء الفساد المالي والأداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وقال صالح في كلمة خاصة بشأن الفساد الاداري والمالي في العراق وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003".

وأعلن صالح عن تقديمه مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد" لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.

واوضح أن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد".

كما دعا صالح "لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش"، معللا ذلك بالقول إن: الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، وكلاهما متخادمان ويديم احدهما الاخر.

وتابع أنه "لا يمكن التعامل مع الفساد محليا، والقانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة".