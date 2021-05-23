سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الجمهورية: العراق خسر الف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد

Category: سیاسة

Date: 2021-05-23T08:50:47+0000
رئيس الجمهورية: العراق خسر الف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد

شفق نيوز/ كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاحد، عن خسارة العراق الف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين ولغاية الآن بسبب استشراء الفساد المالي والأداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وقال صالح في كلمة خاصة بشأن الفساد الاداري والمالي في العراق وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003".

وأعلن صالح عن تقديمه مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد" لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.

واوضح أن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد".

كما دعا صالح "لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش"، معللا ذلك بالقول إن: الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، وكلاهما متخادمان ويديم احدهما الاخر.

وتابع أنه "لا يمكن التعامل مع الفساد محليا، والقانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة".

related

صحيفة بريطانية: الاحتجاجات تقوض سلطة النخب السياسية الفاسدة في دول بينها العراق

Date: 2019-11-18 06:38:15
صحيفة بريطانية: الاحتجاجات تقوض سلطة النخب السياسية الفاسدة في دول بينها العراق

للسنة الثانية تواليا .. العراق ضمن قائمة أكثر الدول العربية فساداً

Date: 2021-01-28 06:07:05
للسنة الثانية تواليا .. العراق ضمن قائمة أكثر الدول العربية فساداً

الامم المتحدة توقع اتفاقية جديدة لمكافحة الفساد بالعراق واقليم كوردستان

Date: 2020-12-09 11:39:04
الامم المتحدة توقع اتفاقية جديدة لمكافحة الفساد بالعراق واقليم كوردستان

الكاظمي: أنا غير معني بالمزايدات الإنتخابية .. صالح: نحن أمام مفترق طرق

Date: 2021-02-13 08:03:42
الكاظمي: أنا غير معني بالمزايدات الإنتخابية .. صالح: نحن أمام مفترق طرق

العراق يعلق على تجربة السعودية في مكافحة الفساد: نحن دولة قانون

Date: 2020-06-01 18:01:50
العراق يعلق على تجربة السعودية في مكافحة الفساد: نحن دولة قانون

الرئيس العراقي يستقبل بابا الفاتيكان بمراسم رسمية

Date: 2021-03-05 12:06:26
الرئيس العراقي يستقبل بابا الفاتيكان بمراسم رسمية

تقرير بريطاني: الاحتجاجات في العراق اكتسبت زخما كبيرا

Date: 2019-11-25 07:13:53
تقرير بريطاني: الاحتجاجات في العراق اكتسبت زخما كبيرا

صالح يحث على إبعاد الموازنة عن المسائل السياسية و التوصل لحلول عادلة مع كوردستان

Date: 2021-02-02 10:42:55
صالح يحث على إبعاد الموازنة عن المسائل السياسية و التوصل لحلول عادلة مع كوردستان