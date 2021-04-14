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صالح يطالب بإرجاع رفات ضحايا الأنفال وضمان حقوقهم وامتيازاتهم كافة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-14T11:03:32+0000
صالح يطالب بإرجاع رفات ضحايا الأنفال وضمان حقوقهم وامتيازاتهم كافة

شفق نيوز/ طالب رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأربعاء بإرجاع رفات ضحايا عمليات الأنفال إلى إقليم كوردستان وضمان حقوق وامتيازات ذويهم كافة.

وقال صالح في بيان اليوم، "تُصادف هذه الأيام الذكرى الـ (33) لفاجعة الأنفال التي ارتكبها نظام الاستبداد ضد الشعب الكردي، في واحدة من أكثر حملات التنكيل والتهجير التي شهدتها المنطقة والعالم، وعلى إثرها قضى الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ العزّل نحبهم، وكان الهدف من وراء هذه الجريمة النكراء إبادة جماعية لشعب مُسالم أعزل كان كلّ همه العيش بحرية وكرامة وسلام، شأنه شأن سائر العراقيين الذي تعرضوا لأبشع الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف "نستذكرُ الفاجعة الأليمة التي يندى لها جبين البشرية، فهي جرح عميق لم يندمل، وجرح للوطن والمواطن، تعرضت لها كثير من المناطق في إقليم كردستان، وعلينا اليوم واجب الحفاظ على وحدة الصف وضمان عدم عودة الاستبداد بأي شكل من الأشكال وإنصاف الضحايا، وذلك أفضل تقدير ووفاء للشهداء والمضحّين في سبيل الخلاص من الظلم والقهر".

ودعا صالح إلى "إرجاع رفات الضحايا وضمان حقوقهم وامتيازاتهم كافة، وهو واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة به أو التنصل منه أو تأخيره، والإسراع في تحقيق هذه المتطلبات للتخفيف عن معاناتهم ولملمة جراحهم.

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