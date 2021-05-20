صالح يشدد على معاقبة من يروع الناشطين والصحفيين ويطلق تعهداً يخص الانتخابات

شفق نيوز/ تعهد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس، أن يعمل من موقعه على اجراء "انتخابات حرة نزيهة عادلة"، فيما شدد أن الاغتيالات وترويع المتظاهرين والناشطين والصحفيين يجب أن "لا تمر دون عقاب".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس برهم صالح استقبل، اليوم، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والوفد المرافق له، حيث جرى مناقشة تطورات الأوضاع في البلد.

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده، أن "المرحلة التي يمر بها البلد هامة ومفصلية تستدعي التعاون والتكاتف"، مشيراً إلى أن "استحقاقات الإصلاح وتصحيح المسارات وتجاوز الأخطاء وسوء الإدارة بات مطلباً ملحّاً وليس خياراً للنقاش والجدل حوله"، لافتاً إلى "ضرورة حماية الأمن والاستقرار المتحقق في البلد، وترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة وحصر السلاح بيدها".

وأضاف صالح أن "الحراك الشعبي هو حراك مجتمعي رصين وواعٍ للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه البلد، وجاء نتاج أخطاء لا يمكن التغافل عنها من الفساد وسوء الإدارة"، مشيراً إلى أن "جرائم الاغتيالات والترويع للمتظاهرين والناشطين والصحفيين أعمال لا تغتفر، ولا يجب أن تمر دون عقاب".

وأشار إلى أن "الانتخابات المقبلة مفصلية وتأسيسية وتأتي بعد إجماع وطني واسع على أن الأخطاء لا ينبغي أن تستمر ويجب تجاوزها، وإعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية والمشاركة الواسعة فيها لتكون المسار السلمي والشعبي الحقيقي للتغيير والإصلاح، ومن أجل ذلك فإن تحقيق الأمن الانتخابي وضمان نزاهة الانتخابات يمثل الآن أولوية قصوى، لتأمين حق العراقيين في التعبير عن إرادتهم الحرة باعتبارهم مصدر كل السلطات واساسها الشرعي".

وأكّد رئيس الجمهورية، أنه ومن موقعه يعمل على "ضمان إجراء انتخابات نزيهة وعادلة"، مشيرا الى أن "على جميع السلطات والمؤسسات المعنية والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية واجب إنجاز ذلك".

واشار إلى أن التزوير والتلاعب سينعكس سلباً على الجميع دون استثناء، إذ ان إرادة الشعب الحرة يجب أن تسود ويتم إعادة الاعتبار له وان تكون خياراته هي الحاكمة.