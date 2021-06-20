صالح يدعو إلى وضع سياسة سكانية في العراق

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الاحد، أن الشباب قوة عاملة مهمة ينبغي توفير الفرص لهم ودمجهم في سوق العمل، داعياً إلى وضع سياسة سكانية تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة مساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد إيب بيترسن، مبينة أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وأهمية تطويرها وتعزيزها فيما يتعلق بالتنمية السكانية.

وأكّد رئيس الجمهورية، أن البلد واجه تحدي الإرهاب وما نتج عنه من أزمات نزوح داخلية، وتبعات اجتماعية وسكانية، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم للنازحين الذي ما زالوا في مخيمات النزوح والسعي لعودة طوعية لهم تضمن حياة كريمة ووضعاً معيشياً ملائماً.

ولفتَ صالح إلى أهمية وضع سياسة سكانية تحقق أهداف التنمية المستدامة، ترتكز على السكان وخصوصا الشباب الذين يشكّلون النسبة الأكبر من السكان، وتمثل قوة عاملة مهمة ينبغي الاستفادة منها وتوفير الفرص لها للانخراط في سوق العمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة دعم المرأة ووقف حالات العنف التي تتعرض لها وضمان حقوقها الكاملة.

وتوقع صالح، في تصريح سابق له اليوم، أن يصل تعداد نفوس العراق إلى 80 مليون نسمة في العام 2050، محذرا من تراجع الطلب على النفط بحلول العام 2030 لتحوّل العالم إلى الطاقة الكهربائية.