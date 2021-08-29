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صالح يحدد ما يحتاجه العراق والمنطقة لمواجهة "تحديات العصر"

Category: سیاسة

Date: 2021-08-29T17:53:37+0000
صالح يحدد ما يحتاجه العراق والمنطقة لمواجهة "تحديات العصر"

شفق نيوز / أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأحد، حاجة المنطقة الماسة لمنظومة جديدة لمواجهة ما وصفها بـ"تحديات العصر" من إرهاب وتقلبات اقتصادية وتغيرات مناخية.

وأشار صالح، في كلمة له خلال مشاركته بملتقى الرافدين في بغداد وحضرته وكالة شفق نيوز، إلى أن "إنهيار المنظومة الإقليمية في المنطقة وراء استحكام إزماتها"، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود "حاجة ماسّة لمنظومة عمل سياسية وأمنية واقتصادية جديدة لمواجهة تحديات العصر من الإرهاب وتقلبات الاقتصاد والتغيرات المناخية الخطيرة".

وذكر أن "العراق بحاجة الى حوار جدي يبحث الازمة الداخلية بنظرة موضوعية، وتوضع حلولها أيضا بموضوعية"، معتبراً استفحال الفساد وسوء الإدارة وضعف الخدمات وتشكيك الشعب بشرعية النظام "أزمات لا يمكن التهاون فيها والمراهنة على صبر الشعب".

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