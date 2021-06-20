صالح يتوقع وصول نفوس العراق لـ80 مليوناً في 2050 ويحذر من النفط

شفق نيوز/ توقع الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاحد، أن يصل تعداد نفوس العراق إلى 80 مليون نسمة في العام 2050، محذرا من تراجع الطلب على النفط بحلول العام 2030 لتحوّل العالم إلى الطاقة الكهربائية.

وقال صالح في كلمة له وزعها مكتبه الاعلامي ووردت لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتياطات الهائلة للنفط في العراق ودول المنطقة لن تؤمن مستقبل اجيالنا، واستمرار الوضع الحالي ستتضرر منها كل المنطقة".

وأوضح أن "حجم واردات العراق النفطية منذ العام 2003 وحتى الان الف مليار دولار، تشير التخمينات ان نحو 150 مليار دولار تم تهريبها الى الخارج بصفقات فساد".

وتابع أن "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والفوضى واضعاف الدولة وانتهاك السيادة وإبقاء العراق في هذا الوضع، ومن دون معالجة قضية الفساد واسترداد الأموال، باعتبار ذلك ركن من اركان الدولة، لا يمكن ان نحقق ما نطمح اليه من حكم رشيد".