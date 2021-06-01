سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صالح يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء ويؤكد دعم العراق لتخفيف حدة التوترات

Category: سیاسة

Date: 2021-06-01T10:32:02+0000
صالح يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء ويؤكد دعم العراق لتخفيف حدة التوترات

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء، أن العراق يدعم إقامة علاقات متوازنة لتخفيف التوترات الإقليمية والدولية والتنسيق لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف والتغير المناخي.

جاء ذلك خلال تسلمه في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من، الجمهورية التركية علي رضا كوناي، والفيلبين جنيرسو كالونك، وجمهورية روسيا الاتحادية إيلبروس كونتراشيف، والصومال ليبان شيخ محمود، وأوزبكستان بهرامجان اعلايوف، وأثيوبيا حسن تاجو ليجاس، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح صالح، أن "العراق ينطلق من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة التكاتف الدولي في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي لتخفيف حدة التوترات والأزمات، وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان".

وأضاف ، أن "تحديات مواجهة الإرهاب والتطرف، والأزمات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة تمثل تحديات مشتركة ينبغي التعاون والتنسيق في شأنها، لافتاً إلى أن البلد يتطلع نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية".

related

رئيسا الجمهورية وإقليم كوردستان يؤكدان أهمية تنفيذ بنود الموازنة

Date: 2021-04-10 16:17:29
رئيسا الجمهورية وإقليم كوردستان يؤكدان أهمية تنفيذ بنود الموازنة

صالح يبلغ وفداً أميركياً "حلول" الأوضاع الحالية في العراق

Date: 2019-12-19 16:02:43
صالح يبلغ وفداً أميركياً "حلول" الأوضاع الحالية في العراق

مصدر: أربع قيادات سياسية تقود حراكاً لسحب الثقة عن عبد المهدي

Date: 2019-09-24 16:22:23
مصدر: أربع قيادات سياسية تقود حراكاً لسحب الثقة عن عبد المهدي

برهم صالح يؤكد لرئيس الحشد ضرورة "ضبط السلاح المنفلت"

Date: 2020-11-18 11:31:37
برهم صالح يؤكد لرئيس الحشد ضرورة "ضبط السلاح المنفلت"

الرئيس العراقي يعلن مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته

Date: 2019-10-16 17:43:21
الرئيس العراقي يعلن مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته

صالح يبدي استغرابه من "التشنج" بين أربيل وبغداد قُبيل اتفاق وشيك

Date: 2020-08-13 16:53:26
صالح يبدي استغرابه من "التشنج" بين أربيل وبغداد قُبيل اتفاق وشيك

الرئيس العراقي يصل الاردن في زيارة غير معلنة وطائرته تحط بمطار عسكري

Date: 2019-05-23 18:34:49
الرئيس العراقي يصل الاردن في زيارة غير معلنة وطائرته تحط بمطار عسكري

الرئيس العراقي والسفير الامريكي يؤكدان على رفض التصعيد واحترام السيادة

Date: 2021-01-07 12:17:43
الرئيس العراقي والسفير الامريكي يؤكدان على رفض التصعيد واحترام السيادة