صالح يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء ويؤكد دعم العراق لتخفيف حدة التوترات

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء، أن العراق يدعم إقامة علاقات متوازنة لتخفيف التوترات الإقليمية والدولية والتنسيق لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف والتغير المناخي.

جاء ذلك خلال تسلمه في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من، الجمهورية التركية علي رضا كوناي، والفيلبين جنيرسو كالونك، وجمهورية روسيا الاتحادية إيلبروس كونتراشيف، والصومال ليبان شيخ محمود، وأوزبكستان بهرامجان اعلايوف، وأثيوبيا حسن تاجو ليجاس، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح صالح، أن "العراق ينطلق من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة التكاتف الدولي في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي لتخفيف حدة التوترات والأزمات، وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان".

وأضاف ، أن "تحديات مواجهة الإرهاب والتطرف، والأزمات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة تمثل تحديات مشتركة ينبغي التعاون والتنسيق في شأنها، لافتاً إلى أن البلد يتطلع نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية".