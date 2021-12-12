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صالح يبحث مع مكغورك إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-12-12T17:30:02+0000
صالح يبحث مع مكغورك إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، مع منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له دور القوات الامريكية في العراق.

وذكر بيان للرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية عبر المشورة، والتأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وفلوله".

وأضاف البيان؛ أنه "تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات".

وأكّد صالح على "الدور المهم والمحوري للعراق في المنطقة، بما يمثله من عنصر استقرار وتوافق، وترابط اقتصادي وتجاري وتنموي وبما يُحقق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة"، وفقا للبيان.

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