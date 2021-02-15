صالح ووفد كوردستان يؤكدان: يجب إبعاد الموازنة عن المسائل السياسية

شفق نيوز/ شدد الرئيس العراقي برهم صالح ووفد حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين على ضرورة إبعاد الموازنة والخلافات المالية عن المسائل السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال صالح للوفد في قصر السلام ببغداد بحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ووزير الخارجية فؤاد حسين، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وتناول اللقاء "أهمية تعزيز الجهود والحوارات للوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومن بينها ملف الموازنة، وضرورة تأمين حقوق ومصالح المواطنين وعدم زجّها في المسائل السياسية".

وأكّد صالح، "أهمية اعتماد الحوار الجدي والرغبة المشتركة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور وبما يحقق مصالح جميع المواطنين".

وأشار إلى "اهمية حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة، وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي من المواطنين والموظفين والمتقاعدين بما في ذلك إقليم كردستان".

وكان وفد الإقليم قد وصل إلى بغداد مساء الأحد لخوض جولة جديدة من المباحثات بين الكتل البرلمانية بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.