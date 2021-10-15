سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صالح وزيدان يحذران من تصعيد يؤثر على الأمن العام: الاعتراضات على نتائج الانتخابات مقبولة قانونياً

Category: سیاسة

Date: 2021-10-15T09:37:31+0000
صالح وزيدان يحذران من تصعيد يؤثر على الأمن العام: الاعتراضات على نتائج الانتخابات مقبولة قانونياً

شفق نيوز/ أعرب كل من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يوم الجمعة عن قبولهما الاعتراضات المسجلة على سير العملية الانتخابية شريطة أن تكون ضمن السياق القانوني والدستوري، داعيين الأطراف السياسية إلى تجنب أي تصعيد يمس السلم والأمن المجتمعي في البلاد.

يأتي هذا في وقت حذر فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي يوم الخميس مما أسماه محاولات الخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق.

وقال صالح وزيدان في بيان مشترك اليوم، إن "الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية.

وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، ذكر البيان المشترك "نؤكد على انها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في الشكاوى والطعون المقدمة كافة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة".

ودعا البيان "جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".

وأكد البيان على "ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" جاءت في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، يليها تحالف "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنحل في المرتبة الثانية بين القوائم الانتخابية بـ 43 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ32 مقعدا.

ورفضت فصائل وقوى شيعية ضمن تحالف "الفتح" نتائج الانتخابات. وتقول إن المضي بها من شأنه تعريض السلم الأهلي للخطر في البلاد، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع شيعي - شيعي.

related

الرئيس العراقي يوقع مرسوماً بشأن الانتخابات المبكرة ويؤكد على الرقابة الدولية

Date: 2021-04-12 13:58:19
الرئيس العراقي يوقع مرسوماً بشأن الانتخابات المبكرة ويؤكد على الرقابة الدولية

بعد العامري.. الحزب الإسلامي العراقي يرفض نتائج الانتخابات ويعدها "مزورة"

Date: 2021-10-12 11:00:30
بعد العامري.. الحزب الإسلامي العراقي يرفض نتائج الانتخابات ويعدها "مزورة"

بارزاني: مجاميع مسلحة منعت الكورد من الوصول إلى صناديق الاقتراع خارج الإقليم

Date: 2021-10-10 16:17:31
بارزاني: مجاميع مسلحة منعت الكورد من الوصول إلى صناديق الاقتراع خارج الإقليم

البصرة تعلن نجاح التصويت الخاص.. ولا شكاوى في نينوى

Date: 2021-10-08 15:26:59
البصرة تعلن نجاح التصويت الخاص.. ولا شكاوى في نينوى

المسؤولون والقادة أول المصوتين.. بداية متواضعة للاقتراع العام بخلاف الخاص- صور-

Date: 2021-10-10 05:19:07
المسؤولون والقادة أول المصوتين.. بداية متواضعة للاقتراع العام بخلاف الخاص- صور-

في كلمة تضمنت توبيخاً لأتباعه.. مقتدى الصدر: سنحصل على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل

Date: 2021-10-03 16:18:58
في كلمة تضمنت توبيخاً لأتباعه.. مقتدى الصدر: سنحصل على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل

مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

Date: 2021-09-23 08:36:02
مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

ائتلاف شبكات رقابية: نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية لم يتجاوز 20% حتى الآن

Date: 2021-10-10 10:36:33
ائتلاف شبكات رقابية: نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية لم يتجاوز 20% حتى الآن